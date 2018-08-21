MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 20. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti.

Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin, yan yana geldi.

Din adamları, birlikte dualar okuyarak, barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Teymur, İncil'den bölümler okunmasının ardından yaptığı konuşmada, herkese sevgi ve barış dolu bir gelecek temenni ettiklerini belirterek, kentin mozaik yapısının önemli örneklerinden birinin farklı dinlere mensup insanların bir arada bulunduğu Mersin Şehir Mezarlığı olduğunu söyledi.

Etkinliğin, kaybedilen yakınları ve dostları hep birlikte ziyaret ederek, anma fırsatı tanıdığını dile getirerek, "Ümit ederiz ki mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan bu birliktelik, dayanışma ve dostluk seviyemizi arttırır. Ayrıca derin ve önemli konuları da kapsayacak şekilde iş birliği sahamızı genişletir." dedi.