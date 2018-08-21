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Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'nda Müslüman, Ortodoks ve Katolik din adamları bir arada dua etti - Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 20. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti.

Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin, yan yana geldi.

Din adamları, birlikte dualar okuyarak, barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Teymur, İncil'den bölümler okunmasının ardından yaptığı konuşmada, herkese sevgi ve barış dolu bir gelecek temenni ettiklerini belirterek, kentin mozaik yapısının önemli örneklerinden birinin farklı dinlere mensup insanların bir arada bulunduğu Mersin Şehir Mezarlığı olduğunu söyledi.

Etkinliğin, kaybedilen yakınları ve dostları hep birlikte ziyaret ederek, anma fırsatı tanıdığını dile getirerek, "Ümit ederiz ki mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan bu birliktelik, dayanışma ve dostluk seviyemizi arttırır. Ayrıca derin ve önemli konuları da kapsayacak şekilde iş birliği sahamızı genişletir." dedi.

Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin daima daha sağlam olmasını istediklerini vurgulayan Teymur, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kutsal bayramın coşkusunu hep birlikte Müslüman dostlarımız, kardeşlerimizle birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Biz Mersin'in Hristiyanları olarak asırlardır bu kutsal vatan topraklarında farklı inançlar, etnik gruplarla birlikte evrensel değerler çerçevesi ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Güzel Mersinimizde, bu birlikte yaşam kültürünü oluşturan ve tesis edenleri bugün minnetle anıyoruz. Bizler de bu güzel kültürün sonsuza kadar yaşatılması için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Teymur'un konuşmasının ardından imam Keskin Kur'an'ı Kerim, rahip Dondu da İncil okudu.

Etkinliğe katılanlarla birlikte ilahilerin de seslendirildiği buluşma, bayramlaşmayla son buldu.

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