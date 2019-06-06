HABER

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, başkalarına ait kredi kartlarının bilgilerini kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ankara'da yaşayan S.E, kredi kartından Mersin'deki bir akaryakıt istasyonundan 9 bin 500 lira çekileceğiyle ilgili bankadan mesaj gelince hemen kartını kapattırıp polise başvurdu.

İhbar üzerine araştırma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin "mail order" yöntemiyle işlem yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamayınca bu kez başka birinin kredi kartından 9 bin liralık akaryakıt aldığını belirledi.

Şüphelinin Muhammet B. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Zanlıya akaryakıt satmak için aracılık yaptığı öne sürelen H.G. de gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinden iki cep telefonu, 5 sim kartı, başkalarına ait nüfus cüzdanlarıyla çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.

Yapılan araştırmada Muhammet B'nin daha önce de Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundan aynı yöntemle 57 bin liralık yakıt aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet B. tutuklandı, H.G. ise salıverildi.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Defineciler Kebrene’yi delik deşik ettiDefineciler Kebrene’yi delik deşik etti
İki dini aynı avluda buluşturan tarihi alan, Dünya Mirası'nın kıyısındaİki dini aynı avluda buluşturan tarihi alan, Dünya Mirası'nın kıyısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.