Mersin'de dolu üzüm bağlarına zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, üzüm bağlarında hasara yol açtı.

Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy ve Killik mahallerinin bulunduğu bölgelerde bir süre dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle, üzüm yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı mahallelerdeki bağlarda zarar oluştu.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, mahallelerde incelemelerde bulunup, üreticilerle görüştü.

Avcı, bazı mahallelerde de şiddetli yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Tespitlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmeler yapıldı." dedi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da en kısa sürede ekiplerin hasar tespiti yapacağını bildirdi.

