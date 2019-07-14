HABER

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlarla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.İlçeye bağlı Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy mahalleleri ve Killik hattında bulunan üzüm bağlarına dolu zarar verdi.

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlarla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verdi.
İlçeye bağlı Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy mahalleleri ve Killik hattında bulunan üzüm bağlarına dolu zarar verdi. Doludan zarar gören kırsal mahalleleri gezen Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçilerin zararlarının bir an önce tespit edilmesini istedi. Avcı, “Boztepe, Böğrüeğri, Tepetaşpınarı, Tepeköy, Çakırlı, Karadiken, Cinköy ve Killik hat bölgesindeki birçok mahallemizde dolu zararı meydana geldi. Ayrıca ova köylerimizde aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde verim kaybı yaşanması ihtimali ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gerekli tespitlerin yapılması için gerekli bilgilendirme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılmıştır” dedi.
Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yağış ve dolu ile meydana gelen zararları ihbar ile birlikte tespit etmeye başladığı bildirildi.

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

Mersin’de dolu üzüme zarar verdi

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybettiBeklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti
TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varTIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.