Mersin'de dolu yağışı seralara zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'de dün etkili olan dolu yağışı nedeniyle merkez Akdeniz ilçesindeki seralar zarar gördü.

Kent genelinde dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışların beraberinde getirdiği dolu, ilçeye bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde biber, domates ve muz seralarını etkiledi.

Dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seraların çatıları çökerken, kopan kaplamalar etrafa dağıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören seralarına giden çiftçiler, etrafa dağılan seraların örtülerini ve direklerini toplayarak zarar görmeyen ürünlerin hasadını yapmaya çalıştı.

Çiftçilerden 31 yaşındaki Hakan Rencuzoğulları AA muhabirine, "Dün çıkan hortumda ve fırtınada biber ekili 15 dönüm arazim zarar gördü. Yaklaşık 20 dönüm arazimde de su baskınları oluştu. Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok, mecbur katlanacağız. Devletten yardım isteyeceğiz. Yaklaşık 200, 300 bin liraya yakın zararımız var. Çamur temizlik çalışması yapmamızı zorluyor. Temizlik çalışmaları en az 20, 25 gün sürecek." dedi.

İşçilerle birlikte serayı düzeltmeye çalıştıklarını kaydeden Rencuzoğulları, kırılan biberleri söktükten sonra yeniden ekim yapacaklarını sözlerine ekledi.

Tarsus ilçesinde de dün 270 çiftçiye ait 5 bin 600 dekar alandaki ekili seralarda dolu nedeniyle zarar meydana gelmiş, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklamasında bölgedeki seralarda meydana gelen hasarın toplam 9 milyon 229 bin lira olduğunu belirtmişti.

