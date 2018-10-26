HABER

Mersin'de dolu yağışı seralara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesinde dolu ve rüzgar nedeniyle bazı seraların çatıları çökerken, örtüler etrafa dağıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de dün etkili olan dolu yağışı nedeniyle merkez Akdeniz ilçesindeki seralar zarar gördü.

Kent genelinde dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışların beraberinde getirdiği dolu, ilçeye bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde biber, domates ve muz seralarını etkiledi.

Dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seraların çatıları çökerken, kopan kaplamalar etrafa dağıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören seralarına giden çiftçiler, etrafa dağılan seraların örtülerini ve direklerini toplayarak zarar görmeyen ürünlerin hasadını yapmaya çalıştı.

Çiftçilerden 31 yaşındaki Hakan Rencuzoğulları AA muhabirine, "Dün çıkan hortumda ve fırtınada biber ekili 15 dönüm arazim zarar gördü. Yaklaşık 20 dönüm arazimde de su baskınları oluştu. Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok, mecbur katlanacağız. Devletten yardım isteyeceğiz. Yaklaşık 200, 300 bin liraya yakın zararımız var. Çamur temizlik çalışması yapmamızı zorluyor. Temizlik çalışmaları en az 20, 25 gün sürecek." dedi.

İşçilerle birlikte serayı düzeltmeye çalıştıklarını kaydeden Rencuzoğulları, kırılan biberleri söktükten sonra yeniden ekim yapacaklarını sözlerine ekledi.

Tarsus ilçesinde de dün 270 çiftçiye ait 5 bin 600 dekar alandaki ekili seralarda dolu nedeniyle zarar meydana gelmiş, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklamasında bölgedeki seralarda meydana gelen hasarın toplam 9 milyon 229 bin lira olduğunu belirtmişti.

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Yol kenarında asılı kalan vidanjörün düşmesini kepçe ile önlediler Yol kenarında asılı kalan vidanjörün düşmesini kepçe ile önlediler 
Köpeğine otomobil çarpan gencin gözyaşlarıKöpeğine otomobil çarpan gencin gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.