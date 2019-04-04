Mersin'de düğün salonu işletmecileri arasında kavga

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunu işleten ortaklar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Gazipaşa Bulvarı'ndaki düğün salonunun sahiplerinden Ahmet K. ve İsmet K. ile iş yeri ortakları Yahya Y, Hançer E. ve Hasan E. arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yahya Y, Hasan E. ile Hançer E. tabancayla, Ahmet K. ve İsmet K. ise bıçakla yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

