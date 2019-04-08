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Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu - Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam: - "Romanlar, maalesef birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. Ama günümüzde çok şükür bütün sorunları atlattık"

MERSİN (AA) - Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Romanların yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesindeki Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte, kent orkestrası sahne aldı.

Programda Roman vatandaşlar, düzenlenen konserde seslendirilen parçalara eşlik ederek, kendi kültürlerine özgü oyunlar oynadı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Romanlar Günü'nün, 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da toplanan Birinci Uluslararası Roman Kongresi'nce alınan kararın ardından kutlanmaya başladığını hatırlattı.

Romanların geçmişte soykırımlara maruz kaldığını ancak günümüzde rahat bir yaşam sürdüğünü anlatan Daylam, "Romanlar, maalesef birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. Ama günümüzde çok şükür bütün sorunları atlattık. Bugün çok değerli bir gün." dedi.

Daylam, Romanların eğitim ve istihdam konularında gelişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, vatandaşlara verilen destek için teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de programa katıldı.

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