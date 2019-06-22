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Mersin’de ’ebabil’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Mersin’de 4 katlı bir binanın son katında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin’de 4 katlı bir binanın son katında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı. Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahallede bulunan 4 katlı bir binanın son kadında yuvasının girişinde asılı kalan ebabil kuşunu gören vatandaşlar, İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı.
Uçamayan ve yaralı olan ebabil kuşunu koruma altına alan ekipler, tedavi için Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etti.

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