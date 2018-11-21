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Mersin'de elektronik atıklar için toplama kutuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesince elektronik atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme kazandırılması için 3 ilçeye elektronik atık toplama kutuları konuldu - Projeyle ev ve iş yerlerinde kullanılmayan bilgisayar, telefon, televizyon, çamaşır makineleri gibi cihazlar toplanacak ve geri dönüşüme gönderilecek

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme kazandırılması için 3 ilçeye elektronik atık toplama kutuları konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklayama göre, atık maddelerin içerisinde yüzde 70'e yakınını kapsayan ve bünyesinde birçok zararlı maddeyi içeren "e-atıkların" çevreye zarar vermesini önlemek için proje başlatıldı.

Kentte, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında elektronik atık ürünlerin toplanması, taşınması, bertarafı ve geri dönüşüme tabi olması için 3 ilçeye elektronik atık toplama kutuları konuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarının ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Projeyle ev ve iş yerlerinde kullanılmayan bilgisayar, telefon, televizyon, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, faks, CD çalar, monitör, floresan lambalar, fırın, buzdolabı, klima, klavye, hoparlör, kumanda, dizüstü bilgisayar, şarj aleti gibi cihazlar toplanacak ve geri dönüşüme gönderilecek.

İlk etapta Yenişehir, Mezitli ve Akdeniz ilçelerine konulan kutular ilerleyen zamanlarda diğer ilçelere de kullanıma sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
atık ürünler geri dönüşüm Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi

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