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Mersin’de Emine Bulut cinayeti protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini protesto etti.GMK Bulvarı üzeri Forum Mersin ışıklarında bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, sloganlar atıp yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini protesto etti.
GMK Bulvarı üzeri Forum Mersin ışıklarında bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, sloganlar atıp yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Grup adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar, "Bizler yaşamı istiyoruz. Emine Bulut hepimizin gözleri önünde öldü. Son sözü ’ölmek istemiyorum’du. Bir kadın katledilirken son sözü ölmek istemiyorum ise, bugün burada bu saatte Mersin’de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut’u öldüren düzen artık yerle bir olacaktır. Annelerinin başında çığlık atan küçük kız çocuklarına bir söz veriyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir hayatı borçluyuz bu kız çocuklarına" dedi.
Artık bir kişi daha eksilmek istemediklerinin altını çizen Akpınar, "Ölmeyi değil, hayatı istiyoruz. Öfkemizle, isyanımızla, mücadelemizle cinayeti değil boşanmaları engellemeye çalışan kadın düşmanı politikalara karşı duracağız" dedi.
Konuşmaların ardından sloganlar atıp yürüyüş yapan kadınlar, cinayete tepkilerini dile getirdi.

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