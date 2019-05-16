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Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:02 | Son Güncelleme

MERSİN'de 42 engelli, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak tezkere aldı.

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)- MERSİN'de 42 engelli, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak tezkere aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev yapan engelliler, askerliğin detaylarını öğrendi. Yürüyüş ile temel askerlik eğitimi alan 42 engelli, gün sonundaki yemin ve teskere töreninde vatani görevlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Teskere törenine Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Albay Basri Uçar, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve engellilerin aileleri katıldı.
Silah altına alınması mümkün olmayanların 1 günlük temsili askerlik yaptığını belirten Tuğamiral Gürbüz, "Temsili askerlik uygulaması, vatandaşlarımız ve ailelerinin 1 gün süre ile dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmış, aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak, bize manevi bir güç vermiştir. Temsili askerlik uygulaması yüce Türk Milleti'nin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak dünyadaki ilk ve tek uygulama olması nedeni ile daha da büyük önem kazanmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından yemin eden 42 askere tezkereleri verildi.

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