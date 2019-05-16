Mersin'de engellilerin bir günlük askerlik sevinci

Temsili Askerlik Uygulaması'nın, Türk milletinin vatan sevgisinin göstergesi olarak dünyadaki ilk ve tek uygulama olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Gençlerimiz ve ailelerinin 1 günlüğüne dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışılmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermiştir. " diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, böyle özel günlerde askerlik görevinin çok daha fazla anlam kazandığını söyledi.

Aileler de cep telefonlarıyla görüntü alarak çocuklarının yaşadığı heyecana ortak oldu. Törende duygulu anlar yaşandı.

Bir günlük eğitimin sonunda denizci kıyafetleriyle törene katılan engelliler, yemin ederek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanlığında temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engelliler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de 42 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Gürbüz, askerlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, engelli bireylere terhis belgelerini verdi.

- "Keşke 1 gün değil de 1 yıl yapabilsek"

Askerlerden 25 yaşındaki Muhammet Volkan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 gün de olsa asker olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bize şeref verdi. Komutanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Heyecanlandım, üniformayı giyince normal asker gibi hissettim, gurur duydum, gözlerim doldu." dedi.

Müslüm Göz de (38) askerliğin hoşuna gittiğini belirterek, "Keşke 1 gün değil de 1 yıl yapabilsek. Vatan için gerekirse canımızı bile feda etmeye hazırız. Üniformayı giyince duygulandım, hoşuma gitti. Bugünü bize yaşatanlara teşekkür ederim. diye konuştu.

