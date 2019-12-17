Mersin'de "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısı

MERSİN (AA) - EPS Sanayi Derneği (EPSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, kentsel dönüşüme girmeyecek konutların her yıl yüzde 5'ine mevcut mevzuatlara göre ısı yalıtımı yapıldığında, senede 375 milyon metreküp doğal gazın tasarruf edilebileceğini söyledi.

Ateş, bir otelde düzenlenen "EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları" toplantısında yaptığı konuşmada, kamuoyunda ısı yalıtımının sadece soğuğa karşı koruduğuna dair yanlış bir algılamanın olduğunu söyledi.

Isı yalıtımının yaz aylarında sıcağa karşı koruma özelliğinin de bulunduğunu ifade eden Ateş, yalıtımın aynı zamanda doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağladığını kaydetti.

Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma amacıyla kullanıldığını aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Doğru malzeme, mevcut mevzuatlara uygun ısı yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama ile bu enerji miktarından yüzde 50 tasarruf etmemiz mümkün. Isı yalıtım uygulamasında kullanılan sistemler içerisinde enerji verimini sağlayan malzeme ısı yalıtım malzeme levhasıdır. Levha kalınlığı arttıkça buna bağlı olarak enerji tüketimimiz azaldıkça tasarruf etmemiz mümkün. Enerji verimliliğinde tek yöntem ısı yalıtımı değildir. Yenilenebilir enerji veya tasarruflu elektrikli cihazlar ve aydınlatmalar da mümkün. Bu yöntemlere kıyasla ekonomikliği, tasarruf potansiyeli, kolay uygulanabilirliği ve kendini 2-3 senede amorti ediyor olması nedeniyle ısı yalıtımı en etkin enerji tasarruf yöntemidir."