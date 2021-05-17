Mersin’de Erbilli aileye yapılan saldırıyla ilgili neler biliniyor?

Cuma günü, Kerim'e saldıran üç kişi gözaltına alındı. Jandarmaya verdikleri ifadelerin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlarından tutuklandılar.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, bir başka araçtan inen iki kişinin taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan Kareem çevredekilerin müdahalesiyle ölümden döndü.

Ağır yaralanan Kareem'in ailesi ve görgü tanıkları olayın ırkçı bir saldırı olduğunu söylüyor. Mersin Valiliği ise olayın bir trafik kazası yüzünden yaşandığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi** 'nin başkenti Erbil'den b ayram tatilini geçirmek üzere eşi ve üç çocuğuyla birlikte Antalya’ya gi den Musthtaq Mahmood Kareem, Mersin yakınlarında virajlı bir yolda trafikte seyir halindeyken saldırıya uğradı.**

‘’Mersin İli Bozyazı İlçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16:00 sıralarında Kuzey Irak’ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya’ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile, Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü, diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir."

Kareem ailesi ve görgü tanıklarının ailenin Kürt oldukları için saldırıya uğradığı yönündeki değerlendirmesi Mersin Valiliği tarafından "gerçeklerin çarpıtılması" olarak nitelendi.

O sırada araçta olan ama saldırıya iştirak etmeyen bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi açıklama istedi

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Erbil Valisi Omid Xoşnav, olayın duyulması üzerine, saldırıyı kınayarak Türk yetkililerden açıklama istediler.

Pazar günü Rudaw TV’ye konuşan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ise Kürt aileye yapılan saldırının "adli bir olay" olduğunu ve "ırkçı saldırı" değerlendirmesinin asılsız olduğunu söyledi.

Başkonsolos Karaçay, "Irak vatandaşlarının hangi sebeple olursa olsun Türkiye’ye yaptıkları ziyaretlerden seyahatlerden memnuniyet duyuyoruz. Bunların teveccühünü memnuniyetle karşılıyoruz. Belirttiğim gibi bu ziyaretlerin sayısı çok yüksek yüzbinlerle ifade edilen bir kitle. Bu bahsettiğimiz söz konusu olay çok münferit ve sosyal medyada aslında olmadığı gibi gösterilen asılsız bir şekilde takdim edilen bir olaydı" diye konuştu.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve baro avukatları, saldırıya uğrayan aileye adli destek vermek ve saldırganlar ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere olayın yaşandığı gün Mersin’e gittiler.