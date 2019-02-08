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Mersin’de erik ağaçları çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, yaptığı açıklamada, ülkenin birçok yerinde kar ve yağmur etkili olurken Silifke’nin Keben Mahallesi’nde örtü altındaki erik ağaçlarının çiçek açtığını söyledi.İlk erik hasadının Mart ayının ilk haftasında yapılacağını ifade eden Şen, Göksu Vadisi’ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile ilçe merkezindeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi.Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da, ülke genelindeki ağır kış şartlarının aksine Silifke’de havaların güzel olduğunu ve erik ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.Ülke genelindeki sebze ve meyve fiyatlarının pazar ve marketlerde yüksek fiyatlardan satıldığına dikkati çeken Göktaş, “Şu günlerde üretim maliyetinin arttığı, pazarlarda fiyatların el yaptığı bir dönemde Tarım Bakanıma seslenmek istiyorum, bizler 10-15 yıl önce çıkarılmış olan kanunla birlikte üretici birliklerini kurduk.

Mersin’de erik ağaçları çiçek açtı

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı.
Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, yaptığı açıklamada, ülkenin birçok yerinde kar ve yağmur etkili olurken Silifke’nin Keben Mahallesi’nde örtü altındaki erik ağaçlarının çiçek açtığını söyledi.
İlk erik hasadının Mart ayının ilk haftasında yapılacağını ifade eden Şen, Göksu Vadisi’ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile ilçe merkezindeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi.
Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da, ülke genelindeki ağır kış şartlarının aksine Silifke’de havaların güzel olduğunu ve erik ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.
Ülke genelindeki sebze ve meyve fiyatlarının pazar ve marketlerde yüksek fiyatlardan satıldığına dikkati çeken Göktaş, “Şu günlerde üretim maliyetinin arttığı, pazarlarda fiyatların el yaptığı bir dönemde Tarım Bakanıma seslenmek istiyorum, bizler 10-15 yıl önce çıkarılmış olan kanunla birlikte üretici birliklerini kurduk. Ancak bunun arkasında durulmadı. Fiyatların kontrol altına alınabilmesi ve makul bir seviyeye gelebilmesi için mutlaka üretici birlikleri kanunda yeni düzenlemeler yapılmalı ve üretici birlikleri tam olarak faaliyete geçirilmeli. Böyle olduğu zaman da ne üretici mağdur olur ne de tüketiciler mağdur olur. Fiyatlar da otomatikman kontrol altına alınmış olur” dedi.
100 dönümü örtü altında olmak üzere ilçe genlinde 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik hasadı yapıldığını vurgulayan Göktaş, dileklerinin çiftçilerin iyi bir sezon geçirmesi olduğunu söyledi.
Üretici olan Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur ise, Keben Mahallesi’nde 4 dönüm erik bahçesini örtü altına aldığını, ağaçların çiçek açtığını ve Mart ayında ilk hasadı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin’de erik ağaçları çiçek açtı

Mersin’de erik ağaçları çiçek açtı

Mersin’de erik ağaçları çiçek açtı

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