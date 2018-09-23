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Mersin'de ev sahibinin kiracısı tarafından öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde ev sahibi kadını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ev sahibi kadını tüfekle öldürüp, eşini ve 7 yaşındaki kızını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde dün meydana gelen cinayetin ardından kaçarken, polis ekiplerince Tarsus-Mersin otoyolundaki Gözne turnikelerinin çıkışında olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalanan Hasan S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bülent (41) ve eşi Hanım İzollu (30) ile kiracıları Hasan S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, iddiaya göre Hasan S, pompalı tüfekle ev sahibi Hanım, eşi Bülent ve 7 yaşındaki kızları Gülüşah İzollu'ya ateş açmıştı.

Yaralanan eşi ve kızıyla birlikte hastaneye kaldırılan Hanım İzollu, hayatını kaybetmişti.

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