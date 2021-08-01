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Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

01.08.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi 2409. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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