Mersin'de eve molotoflu saldırı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 3'ü çocuk, 5 kişinin yaşadığı eve gece geç saatlerde molotofkokteylli saldırı düzenlenirken, olay anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, H.A'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine, pazar günü gece geç saatlerde molotof kokteyli saldırısı düzenlendi.
Üzerlerinde kadın giysisi olan, yüzleri örtülü iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, H.A, eşi ve 3 çocuğu büyük korku yaşadı.
Atılan molotof kokteylinin evin duvarına çarpması sonucu çıkan yangın, ev halkınca kısa sürede söndürüldü. H.A, durumu polise bildirdi.
H.A, emniyetteki ilk ifadesinde bazı şahıslarla husumeti olduğunu ve saldırıyı onların yapmış olabileceğini ileri sürdü.
Ev sahibinin ifadesinden yola çıkan ekipler, MOBESE görüntülerini de inceleyip, zanlıların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
Öte yandan, olay anı MOBESE kameralarınca görüntülendi.
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