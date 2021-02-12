Mersin’de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu yakalandı

Mersin’de terörist başının yakalanma yıldönümünde çeşitli alanlarda protesto eylemi hazırlığı içinde oldukları belirlenen ve terör örgütü PKK adına Suriye’de bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Suriye’de bir dönem PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten 3 şüphelinin, terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini protesto etmek, örgüt faaliyetleri sebebiyle cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına destek vermek ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarını anmak amacıyla 25 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

Adresleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve bir adet hafıza kartına incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

