Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 operasyonda 4'ü eski öğretmen 6 zanlı gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen A.Ö, E.Ö, İ.Ü. ve S.Ü. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 2 şüpheli yakalandı.
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