Mersin'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Karar üzerine yapılan operasyonda aranan 7 kişi yakalandı.

Şüpheliler sorguya alınırken, 2 kişi ise aranıyor.

