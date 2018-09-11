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Mersin'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

MERSİN'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Karar üzerine yapılan operasyonda aranan 7 kişi yakalandı.
Şüpheliler sorguya alınırken, 2 kişi ise aranıyor.

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