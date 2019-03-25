HABER

Mersin’de FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 22:37 | Son Güncelleme

Mersin’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ihraç olmuş eski bir öğretmen ile yine ihraç olmuş eski bir komiserin ’TCK’nın 221.

Mersin’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ihraç olmuş eski bir öğretmen ile yine ihraç olmuş eski bir komiserin ’TCK’nın 221. maddesinde düzenlenen ’etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdikleri, diğer 2 şüpheli kadının ise bakıma muhtaç çocuklarının bulunması ve soruşturmanın geldiği aşama ve delil durumu göz önüne alınarak ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldıkları bildirildi.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Birinci kat balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı Birinci kat balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı 
Halı saha tesisinde korkutan yangınHalı saha tesisinde korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.