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Mersin'de FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanması içerisinde yer alan ve esnaftan "himmet" adı altında yüklü miktarda para topladığı belirlenen esnaf abisi yakalandı - Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanması içerisinde yer alan ve esnaftan "himmet" adı altında yüklü miktarda para topladığı belirlenen esnaf abisi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasında yer alan ve esnaftan "himmet" adı altında para toplayan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, çok sayıda esnaftan yüklü miktarda para toplayan 28 yaşındaki esnaf abisi İ.K'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İ.K'nin topladığı paraları cezaevlerinde yatan örgüt üyelerine gönderdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Mersin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

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