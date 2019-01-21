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Mersin'de fındık hırsızlığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kentteki iş yerinden bir ton iç fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de iş yerinden bir ton iç fındık çaldıkları öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki C.C'ye ait iş yerinden bir ton iç fındık çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen A.Y. ve Ö.D, 880 kilogram iç fındıkla Şevket Sümer Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

El konulan fındıklar sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık hırsızlık Mersin

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