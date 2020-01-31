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Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatının tahta parçaları yurt bahçesine savruldu.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurt binasına giderek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım, çatı onarımının eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.
Bölgede aynı zamanda bazı evinlerin çatısı da zarar görürken, ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

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