HABER

Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.

Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (1)

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.
Kentte 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin Limanı'ndan sürüklendi. Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (1)Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi (1)

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Eşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandıEşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandı
Ev alacakları 500 bin lirayı çalan şüpheliyi kovaladılar ama yakalayamadılarEv alacakları 500 bin lirayı çalan şüpheliyi kovaladılar ama yakalayamadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.