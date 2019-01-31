HABER

Mersin'de fırtına nedeni ile karaya oturan gemi satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi, ihale ile satıldı.

Mersin'de fırtına nedeni ile karaya oturan gemi satıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi, ihale ile satıldı.
Liman sahasında demirliyken 15 Ocak günü etkili olan fırtına nedeni ile bulunduğu noktadan sürüklenen Lübnan bandıralı kargo gemisi Wardeh, liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemideki 2 personel ertesi gün helikopterle kurtarılırken, tanklardaki 400 ton yakıt ile 20 ton yağın geminin alt kısmında oluşabilecek çatlaklar nedeni ile denize sızma ihtimali göz önünde bulundurarak, geminin çevresine bariyer çekildi. Yaşanan olayın ardından Liman Başkanlığı tarafından acil satış kararı çıkarılan gemi, ihaleyle 9 milyon TL'ye satıldı. İhaleyi kazanan şirketin, ilerleyen günlerde gemiyi karaya oturduğu noktadan çekeceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de fırtına nedeni ile karaya oturan gemi satıldıMersin'de fırtına nedeni ile karaya oturan gemi satıldı

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Kayıp anahtarlar sahiplerini bekliyorKayıp anahtarlar sahiplerini bekliyor
Engelliler Sarayı’nda 'Mehmetçik Kutlu Zafer' rüzgarıEngelliler Sarayı’nda 'Mehmetçik Kutlu Zafer' rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.