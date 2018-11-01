HABER

Mersin'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

Polis ekiplerinin bir masaj salonuna gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alının 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Salonu takibe alan ekipler operasyon yaptı. Operasyonda salon dışında bilgilerine başvurulan 5 erkek ile salonda bulunan 5'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 kadın ile bilgilerine başvurulan 5 erkek serbest bırakıldı.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu Ç.Ç, M.Ç ve A.İ ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.İ, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ç.Ç ile M.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandıMardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı
İstanbullular güne sisle uyandı (2)İstanbullular güne sisle uyandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği fuhuş operasyonu Mersin

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Hakan Akkaya'nın görüntüleri yayınlandı! Sadece erkeklerin girdiği barda...

Hakan Akkaya'nın görüntüleri yayınlandı! Sadece erkeklerin girdiği barda...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda teyakkuza geçildi! Asker her an girebilir

Sınırda teyakkuza geçildi! Asker her an girebilir

Okulda taciz rezaleti! Veliler böyle yakaladı

Okulda taciz rezaleti! Veliler böyle yakaladı

Son dakika! Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kastamonu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti!

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti!

Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı

Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.