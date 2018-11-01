Mersin'de fuhuş operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alının 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Salonu takibe alan ekipler operasyon yaptı. Operasyonda salon dışında bilgilerine başvurulan 5 erkek ile salonda bulunan 5'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 kadın ile bilgilerine başvurulan 5 erkek serbest bırakıldı.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu Ç.Ç, M.Ç ve A.İ ise emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.İ, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ç.Ç ile M.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı.

