Mersin’de fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mersin’de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışma kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine adresi izlemeye alan ekipler, evde fuhuş yapıldığını belirledi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3’ü kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını söyleyen 1’i kadın 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, N.A. ve Z.A. isimli kadınlar ise adliyeye sevk edildi.
"Fuhuş, fuhşa yer ve imkan" sağlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 kadın tutuklandı.
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