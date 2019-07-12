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Mersin'de, gergedan böceği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Mersin'de, gergedan böceği bulundu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
Erdemli merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köserelli Mahallesi'ndeki evinde akşam oturan Osman Uslu (44), pencere camına böceğin vurup, yere düştüğünü fark etti. Bunun üzerine Uslu, internetten böcekle ilgili araştırma yapmaya başladı. Uslu, böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen ve dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği olduğunu öğrendi. Osman Uslu, "Ben normalde böcekleri sevmezdim; ama bu böcek çok güzel ve sevimli. Şu an böceği ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer isterlerse böceği inceletebilir ve daha sonra doğaya bırakabilirim" dedi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti.

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Mersin'de, gergedan böceği bulunduMersin'de, gergedan böceği bulunduMersin'de, gergedan böceği bulundu

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