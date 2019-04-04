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Mersin’de göçmen kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Mersin’de yasa dışı yollardan Kıbrıs’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 19 Suriyeli ile 3 göçmen kaçakçısı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüphelinin Suriye uyruklu göçmenleri Rum kesiminden gelecek bot ile Kıbrıs’a geçirecekleri bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.Şüphelilerin, üç ayrı araçla il merkezinden aldıkları 14’ü erkek, 3’ü kadın ve 2’si bebek olmak üzere toplam 19 Suriye uyruklu göçmeni Erdemli ilçesine doğru götürdüklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı.

Mersin’de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mersin’de yasa dışı yollardan Kıbrıs’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 19 Suriyeli ile 3 göçmen kaçakçısı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüphelinin Suriye uyruklu göçmenleri Rum kesiminden gelecek bot ile Kıbrıs’a geçirecekleri bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin, üç ayrı araçla il merkezinden aldıkları 14’ü erkek, 3’ü kadın ve 2’si bebek olmak üzere toplam 19 Suriye uyruklu göçmeni Erdemli ilçesine doğru götürdüklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 adet cep telefonu, 5 adet can yeleği, 7 adet araç şambreli ile 1 adet pompa ele geçirildi.
’Göçmen kaçakçılığı’ iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanırken, 19 Suriye uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilere ayrıca 41 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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