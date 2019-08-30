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Mersin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kentte 10 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlik yasaklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi her türlü eylem ve etkinlikler 30 Ağustos tarihinden itibaren 10 gün boyunca yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasak kararının, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla alındığı duyuruldu.

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Mersin

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