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Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, U.U.

Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, U.U. yönetimindeki 33 ABB 423 plakalı hafriyat kamyonu, Taşçılı Mahallesi yol ayrımında önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyon kırması sonucu divrilerek yan yattı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü ile birlikte 33 PC 565 plakalı motosiklet sürücüsü S.I. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkarırken, her iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

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