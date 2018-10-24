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Mersin'de 'Hamlet' kuyruğu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından geçtiğimiz günlerde prömiyeri gerçekleştirilen, William Shakespeare'in ünlü trajedisi 2 perdelik 'Hamlet' balesini izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından geçtiğimiz günlerde prömiyeri gerçekleştirilen, William Shakespeare'in ünlü trajedisi 2 perdelik 'Hamlet' balesini izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Yer bulamayanlar ise salona getirilen sandalyelere oturarak yaklaşık 2 saat süren temsili izleme imkanı buldu. 'Hamlet', Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelendi. Eseri izlemeyen gelen sanatseverler, yoğun ilgi nedeniyle Kültür Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik noktasında ve üst aramasından geçtikten sonra salona giren sanatseverlerden bazıları, yer bulamayınca görevliler tarafından getirilen sandalyelere oturarak temsili izleme imkanı buldu. Proje çalışmaları uzun zamandır librotto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserde, orkestra şefliğini ünlü kompozitör Nevit Kodallı’nın oğlu Murat Kodallı üstlendi. Rejisörlüğünü ve koreografi Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını D. Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman’ın yaptığı eseri Medeia Magalashvili sahneye koydu. Hamlet'in babasını öldürüp, annesiyle evlenen ve Danimarka tahtına geçen amcası Caludius'tan intikam alma çabasını konu eden eserde başlıca rolleri ise Yusuf Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ender Üçdemır, Kadir Okurer, Obengül Polen Gezmiş, Tutku Barın Tümen, Özge Başaran, Ayşe Özlem Şenormanlılar, Niyazi Murat Koman, Serhat Elifer, E. Mahmut Akyol, Taner Oğuzhan, Yusuf Afacan, İsmail Şereflioğlu, Turgay Ak, B. Hasan Akyol, İzzet Güllü, Göksel Toker, Erdem Arslan, Tarkan Günal, Önder Acar, Tolga Ergen, Miray Boyacıoğlu, Cenk Güner, Anıl Hüseyin Acar, Meltem Ayar, Ketevan Chkhıkvadze, Fatma Gülben Çay, Özge Hoşer, Ayça Erdem, Pınar Humar, Rısa Ochıaı, Nıno Svımonıshvılı, Seda Dereli, Selğan Çavdaroğlu, Özge Uzun Ösmen, İpek Engin, Berna Turhan İleri, Hülya Özkan Aydoğan, Esra Gözükara, Niyazi Cingöz, Ahmet Demirci, Nihat Er ve Murat Ali Cengiz paylaştı. SANATÇILAR İLGİDEN MEMNUN Kültür Merkezi önünde kuyrukta bekleyen sanatseverler, bir baş yapıtı bale sahnesinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Olağanüstü bir kalabalığın salona akın etmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren tiyatro sanatçısı Mehmet Tekkanat, "Mersinli bir tiyatro sanatçısı olarak bu kuyruk beni çok mutlu ediyor. Şu kuyruk, sanata olan saygı ve güzellik olağanüstü güzel bir şey. Esere emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. MDOB Başrejisörü Kenan Korbek de ilginin kendilerine de mutlu ettiğini ifade ederek, "Bugün Hamlet'in galasını gerçekleştiriyoruz. Seyircilerimiz ilk temsilde olduğu gibi 2'nci temsilde de bizleri yalnız bırakmadı. Tüm seyircilerimizi salonumuza her zaman bekliyoruz" diye konuştu. Eseri sahneye koyan Medeia Magalashvili, uzun bir hazırlık döneminin ardından eseri 2'nci kez sanatseverlerle buluşturmanın hazzını yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Güzel bir temsil olsun diye çok uğraştık, çok istedik. Sanatseverlerde kabul etti, çok beğendiler. Uzun kuyruklar oluşturdular. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah bu hep böyle devam edecek, salonu ise hep dolu göreceğiz."

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