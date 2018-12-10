Mersin’de haraç çetesine 10 tutuklama

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’deki eğlence mekanlarından haraç aldıkları, para vermeyenlerin ev ve işyerlerini kurşunladıkları iddia edilen çete çökertildi. Polis operasyonu ile gözaltına alınan 1’i kadın 10 çete üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; kent merkezindeki gece kulübü, kafe, bar ve restoran gibi işletmelerden haraç istenmesi, para vermeyi reddedenlerin işyeri ve evlerinin kurşunlanması olayları üzerine suçluların yakalanması için harekete geçti. İşletmecilerin ifadelerinden yola çıkıp mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kimlikleri belirlenen 15 şüpheliyi ‘Birden çok kişi ile yağma, ikamet ve işyeri kurşunlama, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Mersin, Adana ve Urfa’da gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 1 kadının da bulunduğu M.A., Y.A., S.C., E.E., C.K., M.S.B., M.S.K., Y.Ö., A.K. ile O.B. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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