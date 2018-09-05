Mersin'de hareket halindeki yolcu otobüsü yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün alev alması üzerine, yolcular tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, A A. idaresindeki Antalya-Van seferini yapan 42 LK 142 plakalı yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi D-400 Karayolu'nda hareket halindeyken, motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark eden şoförün aracı durdurmasının ardından, yolcular tahliye edildi. Kısa sürede tüm otobüsü saran alevler, yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, D-400 Karayolu da bir süre çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, yangından yara almadan kurtulan 35 yolcu, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

