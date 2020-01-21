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  4. Mersin'de hastanenin kazan dairesindeki patlamada yaralanan personel Ankara'ya sevk edildi

Mersin'de hastanenin kazan dairesindeki patlamada yaralanan personel Ankara'ya sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Mersin'de hastanenin kazan dairesindeki patlamada yaralanan personel Ankara'ya sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastanenin kazan dairesinde klima onarımı sırasında meydana gelen patlamada yaralanan personelin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.

Patlamada yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen teknisyen Hakkı Gökbük'ün (47), ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Gökbük, doktor eşliğinde kara yoluyla başkente götürüldü.

Tarsus Devlet Hastanesinde 14 Ocak'ta kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralanmıştı.

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