Mersin'de hava taksi hizmeti

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl alınan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kamu yararına kullanılması amacıyla alınan helikopter, vatandaşların da aktif kullanımına kazandırıldı.

Genel olarak hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan çift motorlu helikopter, artık turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanabilecek. Hava taksi hizmeti verecek olan helikopter, sevdiklerine sürpriz yapmak veya Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.

Turistik geziler için hava taksi hizmetini tercih edenlere özel 3 farklı turistik rota oluşturulurken, 20, 30 ve 40 dakikalık rotalarla vatandaşlar, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek. 4-6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin, yarım saatlik ücreti ise 4 bin 500 lira olarak belirlendi.

Hava taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az 2 gün önce Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvurması gerektiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, helikopterle Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini ve gün içerisinde sürekli olarak kullanılabileceğini bildirdi.

