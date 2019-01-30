Mersin’de hayvan hırsızları yakalandı

Mersin’de kırsal bölgelerden başta hayvan olmak üzere evde ve otodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin kırsal bölgelerinde son zamanlarda başta hayvan hırsızlığı olmak üzere, ev ve otodan hırsızlık olayları olduğu ihbarları geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kırsal bölgeden şehre geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını yapanların K.I. ve A.Z. olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahıslar kullandıkları sahte plakalı araçla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahısların 13 ayrı hırsızlık olayından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.I. tutuklanırken, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

