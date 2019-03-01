Mersin'de HDP'li Erdoğan Yerine Reşat Aşan Aday Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Akdeniz Belediyesi için eş başkanlık adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan’ın yerine Reşat Aşan’ı aday gösterdi. Aşan 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin Mersin’den 13’üncü sıradaki milletvekili adayıydı.

HDP İl Yönetimi, Aşan’ın adaylığını Mersin’de düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Aşan, adaylığı reddedilen Erdoğan için "Ağır bedellerle demokrasi mücadelesi veren Aleddin Erdoğan hocamız için verilen karar kendisi için bir onur nişanesidir. Bu antidemokratik zihniyet dünyada hayranlık uyandıran mücadelemizi asla engelleyemeyecektir. Bu iktidar cezalandırdıkça bizler büyüyecek, onlar ise mutlaka bir gün utançla anılacaklardır. Yurttaşlarımız, iradelerinin gasp edilmesine karşı 31 Mart’ta müthiş bir cevap verecektir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Mersin’in 4 merkez ilçesinden biri. 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını BDP kazanmıştı. Belediye'ye daha 2016’da kayyum atandı. Basın toplantısında söz alan HDP İl Eş Başkanı Mustafa Işık, Akdeniz Belediyesi’ni geri alacaklarını savundu. Işık, “Hiçbir baskı bizi Akdeniz’i geri almaktan alıkoyamayacak. Hangi engellemeler olursa olsun hakkımız olanı geri alacağız" diye konuştu.