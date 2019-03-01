Mersin'de HDP'li Erdoğan Yerine Reşat Aşan Aday Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Akdeniz Belediyesi için eş başkanlık adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan’ın yerine Reşat Aşan’ı aday gösterdi. Aşan 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin Mersin’den 13’üncü sıradaki milletvekili adayıydı.
HDP İl Yönetimi, Aşan’ın adaylığını Mersin’de düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Aşan, adaylığı reddedilen Erdoğan için "Ağır bedellerle demokrasi mücadelesi veren Aleddin Erdoğan hocamız için verilen karar kendisi için bir onur nişanesidir. Bu antidemokratik zihniyet dünyada hayranlık uyandıran mücadelemizi asla engelleyemeyecektir. Bu iktidar cezalandırdıkça bizler büyüyecek, onlar ise mutlaka bir gün utançla anılacaklardır. Yurttaşlarımız, iradelerinin gasp edilmesine karşı 31 Mart’ta müthiş bir cevap verecektir” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Mersin’in 4 merkez ilçesinden biri. 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını BDP kazanmıştı. Belediye'ye daha 2016’da kayyum atandı. Basın toplantısında söz alan HDP İl Eş Başkanı Mustafa Işık, Akdeniz Belediyesi’ni geri alacaklarını savundu. Işık, “Hiçbir baskı bizi Akdeniz’i geri almaktan alıkoyamayacak. Hangi engellemeler olursa olsun hakkımız olanı geri alacağız" diye konuştu.
Reşat Aşan Kimdir?
Reşat Aşan 1987 doğumlu, genç bir siyasetçi. HDP, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde kendisini Mersin’den 13’üncü sırada aday göstermişti.
Aşan, Akdeniz Belediyesi için HDP saflarında Emine Şilan Yüksekkaya'yla birlikte yarışacak. HDP genel başkanlık dahil her örgütlenmesi için bir kadın ve bir erkek olmak üzere eş başkanlık sistemini benimsiyor.
Aleddin Erdoğan’ın adaylığı sırasıyla İlçe, İl ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Ret kararına gerekçe olarak Erdoğan’ın 2017 yılında, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldığı “Terör örgütü propagandası yapma” cezası gösterilmişti. Erdoğan, bu cezanın seçilme hakkını ortadan kaldırmadığını savunuyor. Savunmasının dayanağı, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği “Memnu (yasaklanmış) haklarının mevcut olmadığı” yönündeki kararı. Erdoğan bu karara dayanarak seçilme hakkının gasp edildiğini söylüyor.
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