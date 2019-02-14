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Mersin'de HDP'li Güven'e destek etkinlikleri yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.  Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  "HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya ülkesinde yakalanarak ülkemize getirilişinin yıldönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde açık kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklanmıştır."

MERSİN, (DHA) - MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya ülkesinde yakalanarak ülkemize getirilişinin yıldönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde açık kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklanmıştır."

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