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Mersin’de Helenistik döneme ait mozaik pano ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, üzerinde insan figürleri bulunan ve Helenistik döneme ait olabileceği değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu şahısların ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan mozaik panoyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, üzerinde insan figürleri bulunan ve Helenistik döneme ait olabileceği değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu şahısların ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan mozaik panoyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına alırken, adreste yapılan aramada, 3.75x1.65 metre ebadında, üzerinde insan figürleri bulunan ve Helenistik döneme ait olabileceği değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi. Ele geçirilen pano incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı.

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