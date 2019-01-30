HABER

Mersin’de heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 04:59 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 600-700 dönümlük tarım arazisinde toprak kaymalarının devam ettiği bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye Bağlı Sarıyer Mahallesinde 70 üreticinin narenciye yetiştiriciliği yaptığı yaklaşık 600-700 dönümlük arazide toprak kayması meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Sarıyer Mahallesini Hacıhalilarpaç ve Karayakup mahallelerine bağlayan eski köy yolu ulaşıma kapandı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız’ın incelemesinin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin’de bölgede incelemede bulunup çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Şahin, Sarıyer Mahallesi Bağlık Mevkisinde heyelan meydana geldiğini belirterek, "Sabah saatlerinden buyana toprak kayması devam ediyor. Yağmur eğer bugün akşama kadar yağmaya devam ederse toprağın daha da kayacağını, hasarın daha çok olacağını tahmin ediyoruz. Bu durduğumuz noktada 70-80 dönümlük arazide kayma sürüyor. Şuanda dahi toprak yavaş yavaş aşağıya kayıp geliyor" dedi.
Toprak kaymasının sürdüğü, bölgeye giriş ve çıkışların yasaklandığı da anonslarla çevredeki vatandaşlara duyuruldu.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.