Mersin’de heyelan

Mersin’in Erdemli ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 600-700 dönümlük tarım arazisinde toprak kaymalarının devam ettiği bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Bağlı Sarıyer Mahallesinde 70 üreticinin narenciye yetiştiriciliği yaptığı yaklaşık 600-700 dönümlük arazide toprak kayması meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Sarıyer Mahallesini Hacıhalilarpaç ve Karayakup mahallelerine bağlayan eski köy yolu ulaşıma kapandı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız’ın incelemesinin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin’de bölgede incelemede bulunup çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şahin, Sarıyer Mahallesi Bağlık Mevkisinde heyelan meydana geldiğini belirterek, "Sabah saatlerinden buyana toprak kayması devam ediyor. Yağmur eğer bugün akşama kadar yağmaya devam ederse toprağın daha da kayacağını, hasarın daha çok olacağını tahmin ediyoruz. Bu durduğumuz noktada 70-80 dönümlük arazide kayma sürüyor. Şuanda dahi toprak yavaş yavaş aşağıya kayıp geliyor" dedi.

Toprak kaymasının sürdüğü, bölgeye giriş ve çıkışların yasaklandığı da anonslarla çevredeki vatandaşlara duyuruldu.

