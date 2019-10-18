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Mersin’de hırsızlar arı kovanlarına dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 08:59 | Son Güncelleme

Mut ve Gülnar Bal Üreticiler Başkanı Kadir Cesur, yöredeki arı hırsızlıklarının önüne geçemediklerini söyledi.Mersin’in Mut ilçesinde arıcılıkla uğraşan üreticiler, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının başına geldiklerinde bazı kovanların yerinde olmadığını fark etti.

Mersin’de hırsızlar arı kovanlarına dadandı

Mut ve Gülnar Bal Üreticiler Başkanı Kadir Cesur, yöredeki arı hırsızlıklarının önüne geçemediklerini söyledi.
Mersin’in Mut ilçesinde arıcılıkla uğraşan üreticiler, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının başına geldiklerinde bazı kovanların yerinde olmadığını fark etti. Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan üreticiler kovanlarından 3’er 5’er çalındığını fark etti. Özellikle hırsızların oğul çıkacak yeni ve dolu olan kovanları seçerek çalmaları, hısızların arıcılık konusunda bilinçli olmalarını gösteriyor.
Mut ve Gülnar Bal Üreticiler Başkanı Kadir Cesur, yörede arı hırsızlığının önüne geçemediklerini ifade ederek, "Jandarma ve emniyet birimleri sadece arılar için yolda barikat kurmaz. Özellikle arı kovanı yüklü kamyonlarda, kamyonetlerde arıların plakasına bakılsın. Plakası yoksa o kovanlardan şüphe edilip araştırılsın. Ayrıca arı kovanlarının kime ait olduğunu sorarak tespit ederek bir caydırıcılık yapılmasını istiyoruz" dedi.
2019 yılında Mut yöresinden yaklaşık 100’e yakın arı kovanı çalındığını söyleyen Cesur, "Hala da çalınmaya devam ediliyor. 170 kayıtlı üye var. Çevre ilçelerle birlikte 300 ile 400 arasında arı kovanı çalındı. Bunu çalanlar hala yakalanmadı. Nedense tespit yapılamıyor. Şu an ilçemizde kayıtlı ve kayıtsız olan 12 ile 13 bin arı kovanı var. Bunun 8 bin 500 civarı kayıtlı ve geriye kalanı 4 bin civarındaki arı kovanı kayıt dışı. Çalınsa bile tespit edecek elinde bir belgesi yok" dedi.

Mersin’de hırsızlar arı kovanlarına dadandı

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