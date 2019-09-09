HABER

Mersin'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Pazarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, pazarda hırsızlık ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda bir esnafın tezgahındaki para kutusunun çalınması sonucu çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.Ü.E'nin (55) pazardaki bir tezgahta bulunan para kutusunu alarak uzaklaştığını belirledi.

Soruşturma kapsamında, M.Ü.E'nin daha önce de bir hastanede baygın vaziyette olan M.G'nin cebinden 200 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan M.Ü.E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Binlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda ettiBinlerce seyirci Göksel ve Kolpa ile yaza veda etti
Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane hırsızlık Mersin Yankesicilik

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'gizli gücü' 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütünün 'gizli gücü' Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu! Yakalandılar

Suçüstü yakalandı, her şeyi itiraf etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeniden yapılanma!

Bakan Soylu onayladı! Emniyet'te yapılanma

Günlük burç yorumları 9 Eylül Pazartesi - Ay, Oğlak burcu ile pozitif açılara giriyor

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor!

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.