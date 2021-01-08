HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de hızar atölyesindeki yangın korkuttu

Mersin’de hızar atölyesindeki yangın korkuttu

08.01.2021 21:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi’ndeki Toroslar Hızar Atölyesinde çıkan yangın, atölyedeki odun ve odun türü malzemelerden dolayı kısa sürede büyüdü.

Mersin’de bir hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi’ndeki Toroslar Hızar Atölyesinde çıkan yangın, atölyedeki odun ve odun türü malzemelerden dolayı kısa sürede büyüdü. Alevlerin yoğunluğundan dolayı kilometrelerce mesafeden görülebilen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye tedbir amaçlı ambulanslar sevke edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Yerleşim yerlerine yakınlığından dolayı panik anlarının yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Yakındaki ikametlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
56 saatlik kısıtlama başladı! 56 saatlik kısıtlama başladı!
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler
1/

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saatlik kısıtlama başladı!

Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

İki gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Çavuşoğlu'ndan Biden'a: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.