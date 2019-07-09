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Mersin'de horoz dövüşçülerine polis baskını; 55 kişiye ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

MERSİN'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de horoz dövüşü yaptıran derneğe yapılan baskında 59 kişi gözaltına alındı. 55 kişiye toplamda 17 bin 600 TL para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tüm Kanatlı Hayvanları Severler ve Koruma Derneği’ne baskın yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar ile dernekte yapılan aramada 28 dövüş horozu, 290 TL para, oyunculara verilen yarısı kullanılmış fiş koçanı ele geçirildi. Dernek başkanı ve bahis oynayan 55 kişi ile arama sırasında görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 55 kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplam 17 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, görevli memura mukavemette bulunan 3 kişi ile dernek başkanı hakkında da adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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