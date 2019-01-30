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Mersin'de hortum, evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtınanın ardından meydana gelen hortum, iki ev ile bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtınanın ardından meydana gelen hortum, iki ev ile bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi.

Erdemli'de akşam saatlerinde meydana gelen fırtınanın ardından çıkan hortum nedeniyle Hacı Turgut ve Gökhan Sarıkaya'ya ait iki evin ve bazı iş yerlerinin çatısı uçarken, elektrik direkleri devrildi. Çatısı uçan evin sahibi Hacı Turgut, evde ailesiyle birlikte otururken birden gürültünün koptuğunu ve evin çatısının uçtuğunu belirterek, "Akşam saatlerinde eve geldim. Ailemle birlikte evde oturuyorduk. Birden bir gürültü meydana geldi ve evin çatısı uçtu. Ben ve ailem hemen dışarı çıktık. Bu sırada elektrik direğinin de devrildiğini gördük. Şans eseri bizlere bir şey olmadı. Ama evde bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi" dedi.

Hortumun ardından Erdemli Belediyesi'ne ait iş makineleri olay yerine sevk edilerek, önlem alındı. Kösbucağı Mahallesi'ne giden yol trafiğe kapatılırken, araçların geçişi de durduruldu. Hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağı öğrenilirken, bazı vatandaşlar ise hortum nedeniyle çok korktuklarını belirti.

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