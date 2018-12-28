HABER

Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:28 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı öne sürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre Yusuf Özer, ilçedeki bir bankandan 300 bin lira çektikten sonra 33 VRB 84 plakalı pikabıyla Kızılmurat Mahallesi Antik Yol Mevkisi'nde ilerlerken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından aracına taş atıldı.

Sürücünün aracı durdurup inmesini fırsat bilen şüpheliler, arka koltukta, içerisinde 300 bin lira bulunan poşeti alıp olay yerinden kaçtı.

Özer'in haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çantayı alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  
Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)Bakan Pakdemirli, Burdur'da (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.