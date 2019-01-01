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Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde bir araçtaki para dolu poşeti çaldıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden biri yakalandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, aracına taş atarak dikkatini dağıttıkları iş adamının, içerisinde 300 bin lira poşetini çaldıkları iddiasıyla aranan 3 kişiden 1'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamı Yusuf Özer'in içerisinde 300 bin lira olan poşetinin aracından çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Parmak izlerini ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, Adana'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerden 19 yaşındaki S.Ç'yi Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Diğer şüpheliler F.A. ve M.A. aranıyor.

- Kameralar saniye saniye görüntüledi

Öte yandan, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bankadan para çeken Yusuf Özer'in, Kızılmurat Mahallesi Antik Yol mevkisinde aracına taş atması, pikabından inen Özer'in çevreyi kontrol etmesini fırsat bilen diğer şüphelilerin de içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Yusuf Özer, 28 Aralık'ta ilçedeki bir bankandan 300 bin lira çektikten sonra pikabına taş atıldığını, araçtan indiğinde de bir kişinin paranın bulunduğu poşeti çaldığını iddia etmişti.

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